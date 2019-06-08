Костюк пробилася у фінал турніру в Польщі

Сьогодні, 8 червня, у четвертому колі турніру ITF у Польщі українська тенісистка Марта Костюк перемогла американку Еллі Кік.
Матч тривав 2 години 16 хвилин.Зустріч розпочалася із переваги американки, яка у першому сеті вийшла вперед 2:4. Попри це Костюк змогла довести гру до тайбрейка, в якому програла чотири розіграши на своїй подачі.
У другому сеті українка віддала суперниці лише три гейми. Вирішальний сет Костюк також розпочала впевнено та в десятому геймі змогла завершити зустріч на подачі суперниці.
У фіналі Костюк зустрінеться із словацькою тенісисткою Ребекою Шрамковою.
ITF W60+H
Торунь, Польща
Призовий фонд $60,000
Відкриті корти, Ґрунт
Одиночний розряд. Жінки
1/2 фіналу
8 червня
Марта Костюк – Еллі Кік 6:7 (2:7), 6:3, 6:4
Раніше, Костюк вибила українку Ангеліну Калініну.
Нагадаємо, Стаховський пробився у фінал кваліфікації в Штутгарті.
Джерело - Чемпіон.