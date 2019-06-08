Костюк пробилася у фінал турніру в Польщі

Сьогодні, 8 червня, у четвертому колі турніру ITF у Польщі українська тенісистка Марта Костюк перемогла американку Еллі Кік.

Матч тривав 2 години 16 хвилин.Зустріч розпочалася із переваги американки, яка у першому сеті вийшла вперед 2:4. Попри це Костюк змогла довести гру до тайбрейка, в якому програла чотири розіграши на своїй подачі.

У другому сеті українка віддала суперниці лише три гейми. Вирішальний сет Костюк також розпочала впевнено та в десятому геймі змогла завершити зустріч на подачі суперниці.

У фіналі Костюк зустрінеться із словацькою тенісисткою Ребекою Шрамковою.

ITF W60+H

Торунь, Польща

Призовий фонд $60,000

Відкриті корти, Ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

1/2 фіналу

8 червня

Марта Костюк – Еллі Кік 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

Раніше, Костюк вибила українку Ангеліну Калініну.

Нагадаємо, Стаховський пробився у фінал кваліфікації в Штутгарті.

Джерело - Чемпіон.