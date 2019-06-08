Четверта ракетка світу Домінік Тім переміг Новака Джоковича та вийшов у фінал Відкритого чемпіонату Франції.

У неймовірному матчі Тім переміг з рахунком 3:2 (6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5).

На рахунку переможця поєдинку 4 подачі на виліт, 28 виграних геймів, 51% виграних очок і 4 подвійні помилки. У Джоковича ж на рахунку 6 ейсів, 25 виграних геймів, 49% виграних очок і аналогічну кількість подвійних помилок.

Тім став першим австрійцем, якому вдасться зіграти в декількох фіналах на турнірах Grand Slam.

АТР - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Чоловіки

1/2 фіналу

8 червня

Домінік Тім - Новак Джокович 3:2 (6:2; 3:6; 7:5; 5:7; 7:5)

У фіналі Домінік зустрінеться з Рафаелем Надалем, який здолав Роджера Федерера на шляху до фіналу.

Раніше Костюк пробилася у фінал турніру в Польщі.

Джерело - Чемпіон.