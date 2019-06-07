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Надаль обіграв Федерера та вийшов у фінал

Сьогодні 17:18 302 0
Надаль обіграв Федерера та вийшов у фінал

Друга ракетку світу Рафаель Надаль впевнено обіграв швейцарця Роджера Федера та пробився у фінал Роллан Гаросс.

Матч тривав 2 години 28 хвилин. Протягом цього часу Надаль здійснив 6 ейсів, 33 віннера та 6 брейків. Переможець допустив одну подвійна та 19 невимушених помилок.

В свою чергу на рахунку Федерера три подачі на виліт, одна подвійна та 34 невимушених помилок.

АТР - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Чоловіки

1/2 фіналу

7 червня

Рафаель Надаль - Роджер Федерер 6:3, 6:4, 6:2.

Нагадаємо, українець Ерік Ваншельбойм вперше у кар’єрі зіграє у півфіналі турніру Великого Шолома.

Раніше, Костюк здобула перемогу над Калініною та війшла у півфінал Торуня.

Джерело - Чемпіон.

#Надаль, #Федерер, #Ролан Гаррос
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