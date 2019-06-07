Надаль обіграв Федерера та вийшов у фінал

Друга ракетку світу Рафаель Надаль впевнено обіграв швейцарця Роджера Федера та пробився у фінал Роллан Гаросс.
Матч тривав 2 години 28 хвилин. Протягом цього часу Надаль здійснив 6 ейсів, 33 віннера та 6 брейків. Переможець допустив одну подвійна та 19 невимушених помилок.
В свою чергу на рахунку Федерера три подачі на виліт, одна подвійна та 34 невимушених помилок.
АТР - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Одиночний розряд. Чоловіки
1/2 фіналу
7 червня
Рафаель Надаль - Роджер Федерер 6:3, 6:4, 6:2.
Нагадаємо, українець Ерік Ваншельбойм вперше у кар’єрі зіграє у півфіналі турніру Великого Шолома.
Раніше, Костюк здобула перемогу над Калініною та війшла у півфінал Торуня.
Джерело - Чемпіон.