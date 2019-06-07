Ваншельбойм не зміг пробитися у фінал Ролан Гаррос

Українець Ерік Ваншельбойм вилетів із турніру Великого Шолома.

У півфіналі українець разом із чеським тенісистом Ендрю Паульсоном поступилися п'ятій сіяній парі - бразильцю Матеусу Пуцінеллі де Алмейді і Тьяго Агустіну Тіранту із Аргентини – 1:6, 0:6.

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Парний розряд. Юнаки. Півфінал

7 червня

Ерік Ваншельбойм / Ендю Паульсон - Матеус Пуцінеллі / Тьяго Тірант 1:6, 0:6.

Раніше повідомлялося, що Ерік Ваншельбойм вперше у кар’єрі зіграє у півфіналі турніру Великого Шолома.

Нагадаємо, Костюк здобула перемогу над Калініною та війшла у півфінал Торуня.

Джерело - Чемпіон.