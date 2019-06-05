Стаховський вилетів із турніру у Великобританії

Український тенісист Сергій Стаховський зазнав поразки у першому матчі на турнірі Surbiton Trophy.
У першому матчі на траві Стаховський не зміг переграти 208-му ракетку світу Джеймса Уорда. Матч тривав трохи більше двох годин.
ATP Challenger Tour
Сурбітон, Великобританія
Друге коло
Сергій Стаховський (Україна, 12) – Джеймс Уорд (Великобританія) – 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.
Раніше, українська тенісистка Катерина Завацька покинула турнір Bella Cup 2019.
Нагадаємо, усі матчі Ролан Гарросу перенесли через дощ.
Джерело - Чемпіон.