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Стаховський вилетів із турніру у Великобританії

Сьогодні 21:03 261 0
Стаховський вилетів із турніру у Великобританії

Український тенісист Сергій Стаховський зазнав поразки у першому матчі на турнірі Surbiton Trophy.

У першому матчі на траві Стаховський не зміг переграти 208-му ракетку світу Джеймса Уорда. Матч тривав трохи більше двох годин.

ATP Challenger Tour

Сурбітон, Великобританія

Друге коло

Сергій Стаховський (Україна, 12) – Джеймс Уорд (Великобританія) – 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.

Раніше, українська тенісистка Катерина Завацька покинула турнір Bella Cup 2019.

Нагадаємо, усі матчі Ролан Гарросу перенесли через дощ.

 

Джерело - Чемпіон.

#Стаховський, #Великобританія, #Surbiton Trophy
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