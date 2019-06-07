Ваншельбойм вийшов у півфінал Ролан Гаррос

Українець Ерік Ваншельбойм вперше у кар’єрі зіграє у півфіналі турніру Великого Шолома.
У чвертьфіналі Ваншельбойм у дуеті із чеським тенісистом Ендрю Паульсоном здобули перемогу над французами Арольд Майо / Артур Казо: 6:7 (5), 6:4, 10:5.
Юнаки - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Парний розряд. Чоловіки
Чвертьфінал
7 червня
Ерік Ваншельбойм / Ендю Паульсон - Арольд Майо / Артур Казо 6:7 (5), 6:4, 10:5
Раніше, Костюк здобула перемогу над Калініною та війшла у півфінал Торуня.
Джерело - Чемпіон.