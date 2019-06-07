Ваншельбойм вийшов у півфінал Ролан Гаррос

Українець Ерік Ваншельбойм вперше у кар’єрі зіграє у півфіналі турніру Великого Шолома.

У чвертьфіналі Ваншельбойм у дуеті із чеським тенісистом Ендрю Паульсоном здобули перемогу над французами Арольд Майо / Артур Казо: 6:7 (5), 6:4, 10:5.

Юнаки - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Парний розряд. Чоловіки

Чвертьфінал

7 червня

Ерік Ваншельбойм / Ендю Паульсон - Арольд Майо / Артур Казо 6:7 (5), 6:4, 10:5

Раніше, Костюк здобула перемогу над Калініною та війшла у півфінал Торуня.

Джерело - Чемпіон.