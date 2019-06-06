Костюк виграла в Ормаечае у 1/8 турніру в Торуні

Сьогодні, 6 червня, у другому колі турніру ITF у Польщі українська тенісистка Марта Костюк перемогла аргентинку Паулу Ормаечеа.

Зустріч тривала 2 години та 42 хвилин. У першому сеті Костюк зробила три брейк-пойнти та перемогла 6:4. У другій партії українка не втримала натиск аргентинки та не реалізувавши дві подачі поступилася 4:6. У третьому сеті визначити переможницю не вдалося 6:6, лише у тай-брейку, Марті вдалося нав'язати свою гру та виграти у Паули 7(7):6(4).

ITF W60+H

Торунь, Польща

Призовий фонд $60,000

Відкриті корти, Ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

1/8 фіналу

6 червня

Марта Костюк – Паула Ормаечае 6:4, 4:6, 7(7): 6(4)

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Нагадаємо, організатори Ролан Гаррос оштрафували Цуренко.

Джерело - Чемпіон.