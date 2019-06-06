Костюк виграла в Ормаечае у 1/8 турніру в Торуні

Сьогодні, 6 червня, у другому колі турніру ITF у Польщі українська тенісистка Марта Костюк перемогла аргентинку Паулу Ормаечеа.
Зустріч тривала 2 години та 42 хвилин. У першому сеті Костюк зробила три брейк-пойнти та перемогла 6:4. У другій партії українка не втримала натиск аргентинки та не реалізувавши дві подачі поступилася 4:6. У третьому сеті визначити переможницю не вдалося 6:6, лише у тай-брейку, Марті вдалося нав'язати свою гру та виграти у Паули 7(7):6(4).
ITF W60+H
Торунь, Польща
Призовий фонд $60,000
Відкриті корти, Ґрунт
Одиночний розряд. Жінки
1/8 фіналу
6 червня
Марта Костюк – Паула Ормаечае 6:4, 4:6, 7(7): 6(4)
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Джерело - Чемпіон.