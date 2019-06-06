Калініна перемогла у 1/8 турніру в Торуні

Сьогодні, 6 червня, у другому колі турніру ITF у Польщі українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла представницю Бразилії Кароліну Мелігені Родрігес Алвес.

Зустріч тривала 1 годину і 17 хвилин. У першому сеті Калініна зробила чотири брейк-поінти і перемогла 6:3. У другій партії українка виграла 6:2 не реалізувавши всього одну подачу.

ITF W60+H

Торунь, Польща

Призовий фонд $60,000

Ґрунт. Одиночний розряд

Жінки

1/8 фіналу

6 червня

Ангеліна Калініна – Кароліна Мелігені Родрігес Алвес 6:3, 6:2

Раніше повідомлялося, що усі матчі Ролан Гарросу перенесли через дощ.

Нагадаємо, організатори Ролан Гаррос оштрафували Цуренко.

Джерело - Чемпіон.