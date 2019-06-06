Калініна перемогла у 1/8 турніру в Торуні

Сьогодні, 6 червня, у другому колі турніру ITF у Польщі українська тенісистка Ангеліна Калініна перемогла представницю Бразилії Кароліну Мелігені Родрігес Алвес.
Зустріч тривала 1 годину і 17 хвилин. У першому сеті Калініна зробила чотири брейк-поінти і перемогла 6:3. У другій партії українка виграла 6:2 не реалізувавши всього одну подачу.
ITF W60+H
Торунь, Польща
Призовий фонд $60,000
Ґрунт. Одиночний розряд
Жінки
1/8 фіналу
6 червня
Ангеліна Калініна – Кароліна Мелігені Родрігес Алвес 6:3, 6:2
Раніше повідомлялося, що усі матчі Ролан Гарросу перенесли через дощ.
Нагадаємо, організатори Ролан Гаррос оштрафували Цуренко.
Джерело - Чемпіон.