Кіченок пройшла у третій раунд парного турніру Ролан Гаррос

Українка Людмила Кіченок разом із латвійкою Альоною Остапенко без боротьби пробилися у наступний раунд Ролан Гаррос.

Суперниця Магдалена Рибарікова знялася із турніру через травму, вона виступала у парі із Маркетой Вондроушовой.

У третьому раунді на Кіченок і Остапенко зустрінуться із чесько-китайською парою Барбора Стрицова / Се Шувей.

Раніше, Леся Цуренко у третьому колі одиночного розряду Ролан Гаррос програла матч румунській тенісистці Симоні Халеп.

Нагадаємо, Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.