Кіченок пройшла у третій раунд парного турніру Ролан Гаррос

Українка Людмила Кіченок разом із латвійкою Альоною Остапенко без боротьби пробилися у наступний раунд Ролан Гаррос.
Суперниця Магдалена Рибарікова знялася із турніру через травму, вона виступала у парі із Маркетой Вондроушовой.
У третьому раунді на Кіченок і Остапенко зустрінуться із чесько-китайською парою Барбора Стрицова / Се Шувей.
Раніше, Леся Цуренко у третьому колі одиночного розряду Ролан Гаррос програла матч румунській тенісистці Симоні Халеп.
Нагадаємо, Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.
Джерело - Чемпіон.