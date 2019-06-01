Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос

Друга ракетка України Леся Цуренко у третьому колі одиночного розряду Ролан Гаррос програла матч румунській тенісистці Симоні Халеп.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

Третє коло

Леся Цуренко-Симона Халеп (6:2, 6:1)

Відзначимо, що до цього тенісистки між собою провели сім матчів, у всіх перемогу здобула Халеп.

Раніше, Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос.

Нагадаємо, Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.