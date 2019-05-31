Друга ракетка України Леся Цуренко виграла матч другого кола одиночного розряду Ролан Гаррос, в якому зустрічалася з сербкою Олександрою Крунич.

Зустріч між суперницями розпочалася ще вчора, 30 травня, проте тенісистки її не дограли через темряву.

Сьогодні матч Цуренко – Крунич розпочався при рахунку 6:6 у вирішальному третьому сеті. Українка в підсумку зуміла виграти зустріч – 11:9.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд. Жінки

Друге коло

Леся Цуренко - Олександра Крунич 5:7, 7:5, 11:9

Джерело - Чемпіон.