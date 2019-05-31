Друга ракетка України Леся Цуренко виграла матч другого кола одиночного розряду Ролан Гаррос, в якому зустрічалася з сербкою Олександрою Крунич.
Зустріч між суперницями розпочалася ще вчора, 30 травня, проте тенісистки її не дограли через темряву.
Сьогодні матч Цуренко – Крунич розпочався при рахунку 6:6 у вирішальному третьому сеті. Українка в підсумку зуміла виграти зустріч – 11:9.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Одиночний розряд. Жінки
Друге коло
Леся Цуренко - Олександра Крунич 5:7, 7:5, 11:9
Джерело - Чемпіон.