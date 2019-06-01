Цуренко в передчутті чергового матчу із Халеп

Матчі із Симоною Халеп завжди мають позитивний внесок в майбутнє.

Так ввважає друга ракетка України Леся Цуренко, яка у третьому колі одиночного розряду Ролан Гаррос зустрінеться із румунською тенісисткою Симоною Халеп.

"Сподіваюся, що у матчі з Халеп я зможу нарешті відпустити ситуацію і не думати про те, які удари я можу робити. Я в передчутті від ще одного матчу з Симоною, думаю, що такі матчі йдуть тільки на користь, незалежно від результату, вони завжди мають якийсь позитивний внесок в майбутнє", - розповіла Цуренко.

Відзначимо, що між собою тенісистки провели сім матчів, у всіх перемогу здобула Халеп.

Нагадаємо, Цуренко відкриє змагальний день на головному корті Ролан Гаррос.

Раніше, Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос.