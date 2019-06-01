Цуренко відкриє змагальний день на Ролан Гаррос. Розклад матчів українок на 1 червня

Сьогодні, першого червня, на корти Ролан Гаррос вийдуть Леся Цуренко і сестри Кіченок.

Друга ракетка України Леся Цуренко зіграє поєдинок третього кола проти румунки Симони Халеп. Зустріч відбудеться першим запуском на корті імені Філіпа Шатріє. Час початку матчу - 12:00 за Києвом.

Людмила Кіченок в дуеті з Альоною Остапенко проведе матч другого кола парного розряду проти словацько-чеського тандему Магдалена Рибарікова / Маркета Вондроушова. Зустріч відбудеться третім запуском на корті №13. Орієнтовний час початку - 15:00 за Києвом.

Надія Кіченок проведе в суботу поєдинок другого кола змішаного розряду. В дуеті з Айсам-уль-Хаком Куреши з Пакистану українка зіграє проти тандему Дар'я Юрак (Хорватія) / Остін Крайчек (США). Поєдинок відбудеться третім запуском на корті №6. Орієнтовний час початку - 15:00 за Києвом.

Нагадаємо, Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.

Раніше, Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.