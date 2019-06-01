Мій профіль
Цуренко - Халеп: ОНЛАЙН
Сьогодні 11:56 630
Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:48 975
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:30 14531 1
Динамо стало п'ятикратним переможцем чемпіонату U-19
Вчора 18:48 2463
Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос
Вчора 15:00 1384 1
Вернидуб покинув Зорю
Вчора 12:41 2203
Фінал НБА. Торонто - Голден Стейт: анонс і прогноз
Вчора 02:16 663
Нігерія - Україна 1:1. Як це було
30.05.2019 23:21 6875
Нігерія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
30.05.2019 09:00 2265
Челсі знищив Арсенал і виграв Лігу Європи
29.05.2019 23:50 988
Навколо спорту
Блоги
Ярмоленко з Безусом винесли в тенісбол Яремчука і Пластуна
Ярмоленко з Безусом винесли в тенісбол Яремчука і Пластуна Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:44 72
Мудрик - майбутнє збірної України чи переоцінений футболіст? - ТRЕНДЕЦ
Мудрик - майбутнє збірної України чи переоцінений футболіст? - ТRЕНДЕЦ Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:30 882
Гравці Динамо скандували "Де Шахтар, де?" після перемоги в чемпіонаті
Гравці Динамо скандували "Де Шахтар, де?" після перемоги в чемпіонаті Максим Буйдин
Вчора 20:11 1566
Бойфренд Світоліної - автор найкращого удару дня на Ролан Гаррос
Бойфренд Світоліної - автор найкращого удару дня на Ролан Гаррос Максим Буйдин
Вчора 16:27 723 1
Прес-аташе збірної України привалило штангою в тренажерному залі
Прес-аташе збірної України привалило штангою в тренажерному залі Valeriy Ruchka
Вчора 16:20 756
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:44 Блог Ярмоленко з Безусом винесли в тенісбол Яремчука і Пластуна 72
12:34 Футбол Наполі планує підписати Хамеса Родрігеса 211
12:17 Хокей Донбас підтвердив повернення Бєлухіна 381
11:56 Теніс Цуренко - Халеп: ОНЛАЙН 630
11:51 Баскетбол Лукашов повертається в український чемпіонат 415
11:35 Футбол Захисник Тоттенгема вірить у перемогу в фіналі Ліги чемпіонів 293
11:19 Футбол Арсенал шукає новий клуб для Езіла 354
11:02 Футбол Коутінью може опинитися в ПСЖ 416
10:48 Бокс Вайлдер проведе бій із Ф'юрі у 2020 році 345
10:27 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 213570
10:25 Футбол Власник Ліверпуля назвав головну ціль на наступний сезон 571
10:13 Футбол Тоттенгем - Ліверпуль: прогноз експертів PariMatch на фінал Ліги чемпіонів 417
10:06 Теніс Цуренко в передчутті чергового матчу із Халеп 527 1
09:49 Футбол Саррі очолить Ювентус – журналіст 513
09:31 Футбол Нападник Ліверпуля міг перейти у Манчестер Юнайтед 509
09:14 Футбол Рамос залишиться в Реалі за порадою Зідана 524
09:00 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 339420
08:50 Теніс Цуренко відкриє змагальний день на Ролан Гаррос. Розклад матчів українок на 1 червня 532
08:30 Блог Мудрик - майбутнє збірної України чи переоцінений футболіст? - ТRЕНДЕЦ 882
08:00 Футбол Україна зіграє з Панамою. Стали відомі всі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу 1245
07:30 Футбол За два роки Ліверпуль тричі перемагав Тоттенгем 808
06:48 Футбол Тоттенгем - Ліверпуль: анонс і прогноз на матч фіналу Ліги чемпіонів 975
00:30 Футбол Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 14531 1
31 Травня 2019
23:47 Футбол Коутінью може замінити Азара в Челсі 736
23:27 Футбол Південна Корея перемогла Аргентину, ПАР розписала нічию з Португалією. Результати чемпіонату світу 882

Цуренко - Халеп: ОНЛАЙН

Сьогодні 11:56 630 0
Цуренко - Халеп: ОНЛАЙН

Сьогодні, першого червня, друга ракетка України Леся Цуренко продовжить виступи на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

Матч третього кола проти Симони Халеп з Румунії відбудеться першим запуском на корті імені Філіпа Шатріє. 

Час початку матчу - 12:00 за Києвом.

Раніше дівчата зустрічалися сім разів, українка програла всі матчі.

Онлайн-трансляцію поєдинку можна буде переглянути на Чемпіоні.

Нагадаємо, Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.

Раніше, Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()