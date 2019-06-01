Сьогодні, першого червня, друга ракетка України Леся Цуренко продовжить виступи на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.
Матч третього кола проти Симони Халеп з Румунії відбудеться першим запуском на корті імені Філіпа Шатріє.
Час початку матчу - 12:00 за Києвом.
Раніше дівчата зустрічалися сім разів, українка програла всі матчі.
Онлайн-трансляцію поєдинку можна буде переглянути на Чемпіоні.
Нагадаємо, Світоліна програла Мугурусі та вилетіла з Ролан Гаррос.
Раніше, Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос.
Джерело - Чемпіон.