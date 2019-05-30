Матч Цуренко - Крунич на турнірі Roland Garros був перерваний через темряву

Сьогодні, 30 травня, друга ракетка України Леся Цуренко у поєдинку другого кола одиночного розряду зустрічалася з сербкою Олександрою Крунич.

Зустріч тривала 2 години 27 хвилин. У першому сеті Цуренко зробили два брейк-поінти та поступилася 5:7. У другій партії українці вдалося нав'язати свою гру та перемогти в сеті - 7:5. Третій сет тривав на рівних, що свідчить рахунок 6:6, однак переможницю так і не вдалося виявити, матч був перерваний із-за темряви.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Парний розряд. Жінки

Друге коло

Леся Цуренко - Олександра Крунич 5:7, 7:5, 6:6 (матч перерваний)

Нагадаємо, Людмила Кіченок пробилася в 1/8 фіналу турніру Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.