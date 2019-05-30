Матч Цуренко - Крунич на турнірі Roland Garros був перерваний через темряву

Сьогодні, 30 травня, друга ракетка України Леся Цуренко у поєдинку другого кола одиночного розряду зустрічалася з сербкою Олександрою Крунич.
Зустріч тривала 2 години 27 хвилин. У першому сеті Цуренко зробили два брейк-поінти та поступилася 5:7. У другій партії українці вдалося нав'язати свою гру та перемогти в сеті - 7:5. Третій сет тривав на рівних, що свідчить рахунок 6:6, однак переможницю так і не вдалося виявити, матч був перерваний із-за темряви.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Парний розряд. Жінки
Друге коло
Леся Цуренко - Олександра Крунич 5:7, 7:5, 6:6 (матч перерваний)
Нагадаємо, Людмила Кіченок пробилася в 1/8 фіналу турніру Ролан Гаррос
Джерело - Чемпіон.