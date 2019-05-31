Український тенісист Денис Молчанов не зумів пробитися до третього раунду у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції.

У дуеті з Ігором Зеленаєм (Словаччина) 32-річний українець поступився представникам Сербії Душан Лайович / Янко Чіпаревич у двох сетах.

Молчанов в шостий раз в кар'єрі зіграв в основній сітці Великого шолома, проте жодного разу далі другого кола не проходив. В першому раунді турніру він з Зеленаєм здолав дует з Аргентини.

ATP - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

2-е коло парного розряду

Денис Молчанов / Ігор Зеленай (Україна / Словаччина) - Душан Лайовіч / Янко Тіпсаревич (Сербія) 5:7, 6:7 (5)

Раніше, Цуренко в напруженому матчі обіграла Крунич і вийшла у третій раунд Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.