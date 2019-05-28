Молчанов із перемоги стартував на Ролан Гарросі

Український тенісист Денис Молчанов вдало стартував у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

У дуеті з Ігором Зеленаєм (Словаччина) 32-річний українець обіграв дев'яту сіяну пару Максімо Гонсалес / Орасіо Себальос (обидва - Аргентина).

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

1-е коло парного розряду

Денис Молчанов / Ігор Зеленай - Максімо Гонсалес / Орасіо Себальос - 7:6 (3), 4:6, 6:3

Нагадаємо, Ястремська програла у першому колі Ролан Гарросу.

Натомість, Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros

Джерело - Чемпіон.