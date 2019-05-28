Молчанов із перемоги стартував на Ролан Гарросі

Український тенісист Денис Молчанов вдало стартував у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.
У дуеті з Ігором Зеленаєм (Словаччина) 32-річний українець обіграв дев'яту сіяну пару Максімо Гонсалес / Орасіо Себальос (обидва - Аргентина).
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
1-е коло парного розряду
Денис Молчанов / Ігор Зеленай - Максімо Гонсалес / Орасіо Себальос - 7:6 (3), 4:6, 6:3
Нагадаємо, Ястремська програла у першому колі Ролан Гарросу.
Натомість, Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros
Джерело - Чемпіон.