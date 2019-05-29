Козлова - Світоліна: прогноз букмекерів на матч Roland Garros

Сьогодні, 29 травня, у другому колі Відкритого чемпіонату Франції зустрінуться дві представниці України – Еліна Світоліна і Катерина Козлова.

У першому колі турніру обидві українки в двох сетах обіграли американок: Світоліна перемогла Вінус Вільямс, а Козлова впоралася з Бернардою Перо.

Світоліна і Козлова зустрічалися лише двічі у своїй кар'єрі. Правда ці матчі були ще шість років тому, на турнірах ITF. В цих поєдинках двічі сильнішої була Світоліна.

Також Світоліна фавориткою є і сьогоднішнього матчу. Букмекери на її перемогу дають коефіцієнт 1.28, на підсумковий успіх Козлової – 3.84.

Онлайн-транслцію матчу Козлова - Світоліна ви зможете побачити на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.