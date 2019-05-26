Козлова вийшла у друге коло турніру Roland Garros

Українська тенісистка Катерина Козлова пробилася до другого раунду Ролан Гаррос. Українка у двох сетах перемогла Бернарду Пера з США.

Зустріч тривала 1 годину і 33 хвилини. У першому сеті українка зробила два брейка і виграла - 6:2. У другій партії американці вдалося нав'язати боротьбу, але Козлова виявилася сильнішою на тай-брейку.

Нагадаємо, що сьогодні в першому раунді Ролан Гаррос зіграє Еліна Світоліна. Суперницею українки буде американка Вінус Вільямс. Орієнтовний початок зустрічі о 18:10. Переможниця цього матчу і стане опоненткою Козлової у другому колі змагань.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд

Перше коло

Катерина Козлова - Бернарда Пера 6:2, 7:6

Нагадаємо, Козлова увійшла у ТОП-70.

Джерело - Чемпіон.