Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до другого раунду Ролан Гаррос. Українка у двох сетах перемогла семиразову переможницю турнірів Grand Slam Вінус Вільямс.
Зустріч тривала 1 годину і 14 хвилин. У першому сеті Еліна зробила на два брейка більше ніж Вінус і перемогла 6:3. У другій партії Світоліна програвала 3:1, але зуміла переломити хід зустрічі і виграти 6:3.
Наступною суперницею Світоліной стала ще одна представниця України Катерина Козлова.
WTA - Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд - 42 661 000 євро
Відкриті корти, ґрунт
Одиночний розряд
Перше коло
Еліна Світоліна - Вінус Вільямс 6:3, 6:3
Нагадаємо, Світоліна сприйняла жеребкусання з оптимізмом.
Джерело - Чемпіон.