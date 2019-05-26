Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до другого раунду Ролан Гаррос. Українка у двох сетах перемогла семиразову переможницю турнірів Grand Slam Вінус Вільямс.

Зустріч тривала 1 годину і 14 хвилин. У першому сеті Еліна зробила на два брейка більше ніж Вінус і перемогла 6:3. У другій партії Світоліна програвала 3:1, але зуміла переломити хід зустрічі і виграти 6:3.

Наступною суперницею Світоліной стала ще одна представниця України Катерина Козлова.

WTA - Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд - 42 661 000 євро

Відкриті корти, ґрунт

Одиночний розряд

Перше коло

Еліна Світоліна - Вінус Вільямс 6:3, 6:3

Нагадаємо, Світоліна сприйняла жеребкусання з оптимізмом.

Джерело - Чемпіон.