Світоліна розпочне Ролан Гаррос поєдинком проти Вільямс

Відбулося жеребкування першого раунду Відкритого чемпіонату Франції - Ролан Гаррос. Чотири українські тенісистки дізналися своїх перших суперниць.

По це повідомляє WTA Insider.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочне виступи на турнірі поєдинком проти американки Вінус Вільямс.

Леся Цуренко зіграє проти Ежені Бушар з Канади.

Даяна Ястремська в першому раунді зіграє проти тенісистки з Іспанії Карли Суарес Наварро відповідно, а Катерина Козлова зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації.

Нагадаємо, Ястремська обіграла француженку та вийшла у півфінал Страсбурга.

Також, Завацька вийшла у фінал кваліфікації Roland Garros.

Джерело - isport.ua.