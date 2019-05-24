Світоліна: Жеребкування не надто легке, але я легких шляхів не шукаю

Перша ракетка України Еліна Світоліна вважає зустріч з Вінус Вільямс на старті Відкритого чемпіонату Франції – можливістю для себе.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Як ми всі знаємо, жеребкування не надто легке, але я легких шляхів не шукаю. Відразу ж увійти в турнір - це хороша для мене можливість проявити свою гру.

"З кожним днем і з кожним тренуванням я більш впевнено себе почуваю. З коліном ситуація, звичайно, нелегка, але ми робимо все можливе, щоб відновитися після тренувань, після турніру в Римі. Будемо намагатися якомога краще підготуватися, тут для мене кожен матч важливий, я буду викладатися на всі 100%, щоб добре відіграти останній ґрунтовий турнір", - заявила Еліна.