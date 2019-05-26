Савчук: У Світоліної складний жереб

Менеджер збірної України Ольга Савчук вважає, що у Еліни Світоліної буде складний поєдинок проти Вінус Вільямс на старті Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомила сама Савчук.

"У Еліни Світоліної складний жереб, як для першого кола - Вінус Вільямс, тим більше, що вона останнім часом не грала багато матчів. У Еліни була травма коліна, яку поки не вдалося залікувати. Також вона починає в неділю, могло бути більше днів для відновлення", - розповіла Савчук.