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Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція матчу Roland Garros

Сьогодні 10:22 782 0
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція матчу Roland Garros

Сьогодні, 26 травня на Roland Garros стартує перша ракетка України Еліна Світоліна.

Світоліна зустрінеться із семиразовою переможницею турнірів Grand Slam Вінус Вільямс. Рахунок в особистих зустрічах тенісисток 1:1.

Таке жеребкування українка сприйняла з оптимізмом:

"Жеребкування не надто легке, але я легких шляхів не шукаю. Відразу ж увійти в турнір - це хороший для мене шанс проявити свою гру".

Для Еліни це буде сьомий раз, коли вона виступає на Відкритому чемпіонаті Франції. Найкращий результат тенісистки - участь у чвертьфіналі 2015-го та 2017 років роках.

Поєдинок Світоліна - Вільямс можна переглянути на Чемпіоні. Початок матчу орієнтовно о 15:30 за Києвом.

Плеєр з'явився незадовго до початку зустрічі.

Джерело - Чемпіон.

#Вільямс, #Світоліна, #Roland Garros
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