Ястремська встановить новий рекорд у світовому рейтингу

Третя ракетка України Даяна Ястремська перемогла на ґрунтовому турнірі WTA в Страсбурзі, що дозволить їй оновити особистий рекорд у рейтингу WTA.

Це третя перемога українки на турнірах категорії WTA. У минулому році Даяна стала чемпіонкою на турнірі в Гонконзі, а в цьому сезоні - в Хуахіні.

Ястремська стала лише четвертою тенісисткою в цьому році, яка перемогла на двох турнірах WTA. Крім українки двічі перемагали Кікі Бертенс, Кароліна Плішкова і Петра Квітова.

Перемога в Страсбурзі дозволить Ястремський зайняти 32-е місце в рейтингу WTA, що є новим особистим рекордом українки.

Джерело - Чемпіон.