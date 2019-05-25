Ястремська - Гарсія: онлайн-трансляція

Українська тенісистка Даяна Ястремська у фіналі Internationaux de Strasbourg зіграє проти 24-ракетки світу Каролін Гарсії.

Гра Ястремська - Гарсія відбудеться сьогодні, 25 травня. Орієнтовний початок - 15:30.

Уже традиційно пряма онлайн-трансляція поєдинку відбудеться на Чемпіоні.

Плеєр з трансляцією з'явиться ближче до початку поєдинку.

У 1/4 фіналу українка переграла Фіону Ферро з рахунком 6:1, 6:3. Нагадаємо, Ястремська у півфіналі розібралася з 11-ою ракеткою світу Аріною Соболенко.

Джерело - Чемпіон.