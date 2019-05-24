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Ястремська: Не очікувала від себе виходу в фінал

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Ястремська: Не очікувала від себе виходу в фінал
Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла Аріну Соболенко і пробилася у фінал турніру в Страсбурзі.

Її післяматчевий коментар наводить WTA.

"Добре, що мені вдалося пробитися до фіналу в матчі проти сильної суперниці. Чесно кажучи, я не очікувала від себе виходу у фінал, так як останнім часом мені було непросто.

"Було складно, але поступово я знайшла впевненість у своїх силах і крок за кроком втілювала свій план у реальність. Готова показати себе у фіналі", - зазначила Ястремська.

У фіналі українка зіграє з Каролін Гарсією або Хлоєю Паке.

Інша українка Марта Костюк поступилася у чвертьфіналі Страсбурга.

Джерело - WTA.

#Ястремська, #Соболенко
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