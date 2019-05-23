Костюк у трьох сетах поступилася Гарсії на турнірі в Страсбурзі

Марта Костюк програла матч 1/4 фіналу на ґрунтовому турнірі серії International в Страсбурзі.

У поєдинку за вихід в півфінал 16-річна українка поступилася четвертій сіяній Каролін Гарсії з Франції.

Українка виграла перший сет, а в другому вела з рахунком 3:1, проте після цього в її грі настав спад, і в підсумку вона програла матч.

Поєдинок тривав 1 годину і 59 хвилин. За цей час Костюк виконала 7 подач навиліт, допустила 4 подвійні помилки, а також виграла 3 гейми на прийомі. Її суперниця зробила 4 ейси, допустила 2 "подвійні" і реалізувала 5 брейк-пойнтів.

Internationaux de Strasbourg - WTA

Страсбург. Франція

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 250,000

1/4 фіналу

23 травня

Марта Костюк (Україна) - Каролін Гарсія (Франція) - 6:3, 3:6, 2:6

Нагадаємо, Калініна поступилася росіянці у кваліфікації Ролан Гарросу.

Також, Завацька вийшла у фінал кваліфікації Roland Garros

Джерело - Чемпіон.