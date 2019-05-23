Костюк у трьох сетах поступилася Гарсії на турнірі в Страсбурзі

Марта Костюк програла матч 1/4 фіналу на ґрунтовому турнірі серії International в Страсбурзі.
У поєдинку за вихід в півфінал 16-річна українка поступилася четвертій сіяній Каролін Гарсії з Франції.
Українка виграла перший сет, а в другому вела з рахунком 3:1, проте після цього в її грі настав спад, і в підсумку вона програла матч.
Поєдинок тривав 1 годину і 59 хвилин. За цей час Костюк виконала 7 подач навиліт, допустила 4 подвійні помилки, а також виграла 3 гейми на прийомі. Її суперниця зробила 4 ейси, допустила 2 "подвійні" і реалізувала 5 брейк-пойнтів.
Internationaux de Strasbourg - WTA
Страсбург. Франція
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 250,000
1/4 фіналу
23 травня
Марта Костюк (Україна) - Каролін Гарсія (Франція) - 6:3, 3:6, 2:6
Нагадаємо, Калініна поступилася росіянці у кваліфікації Ролан Гарросу.
Також, Завацька вийшла у фінал кваліфікації Roland Garros
Джерело - Чемпіон.