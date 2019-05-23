Завацька вийшла у фінал кваліфікації Roland Garros

Українська тенісистка Катаріна Завацька вийшла у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У матчі другого кола відбірного турніру українка обіграла Катерину Горгодзе з Грузії.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд – € 42 660 000
Ґрунт, одиночний розряд
Кваліфікація. Друге коло
Жінки
23 травня
Катаріна Завацька (Україна) - Катерина Горгодзе (Грузія) - 6:0, 6:4
Нагадаємо, Ястремська обіграла француженку та вийшла у півфінал Страсбурга.
Натомість, Марченко програв на старті кваліфікації Ролан Гарросу.
Джерело - Чемпіон.