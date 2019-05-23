Стаховський не зміг пробитися у основну сітку Roland Garros

Український тенісист Сергій Стаховський завершив виступи в кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У матчі третього кола відбіркового турніру 33-річний українець програв Олексію Ватутіну з Росії.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд – € 42 660 000
Ґрунт, одиночний розряд
Кваліфікація. Фінал
Чоловіки
23 травня
Сергій Стаховський (Україна) - Олексій Ватутін (Росія) - 4:6, 6:1, 3:6
Нагадаємо, Калініна поступилася росіянці у кваліфікації Ролан Гарросу.
Також, Завацька вийшла у фінал кваліфікації Roland Garros
Джерело - Чемпіон.