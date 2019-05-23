Калініна поступилася росіянці у кваліфікації Ролан Гарросу

Українська тенісистка Ангеліна Калініна закінчила виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У матчі другого кола кваліфікації українка поступилася росіянці Анні Блінковій.

Тенісистки боролися за вихід у фінал відбору дві години. Калініна лідирував з сетом і брейком (6:3, 3:1), але далі до кінця гри змогла записати до свого активу тільки два гейми.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 42 660 000

Ґрунт, одиночний розряд

Кваліфікація. Друге коло

Жінки

23 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Анна Блінкова (Росія) - 6:3, 3:6, 2:6

Джерело - Чемпіон.