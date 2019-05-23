Калініна поступилася росіянці у кваліфікації Ролан Гарросу

Українська тенісистка Ангеліна Калініна закінчила виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У матчі другого кола кваліфікації українка поступилася росіянці Анні Блінковій.
Тенісистки боролися за вихід у фінал відбору дві години. Калініна лідирував з сетом і брейком (6:3, 3:1), але далі до кінця гри змогла записати до свого активу тільки два гейми.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд – € 42 660 000
Ґрунт, одиночний розряд
Кваліфікація. Друге коло
Жінки
23 травня
Ангеліна Калініна (Україна) - Анна Блінкова (Росія) - 6:3, 3:6, 2:6
Джерело - Чемпіон.