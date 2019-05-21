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Марченко програв на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Сьогодні 16:10 331 0
Марченко програв на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Ілля Марченко програв на старті кваліфікаційного раунду Відкритого чемпіонату Франції.

Марченко в трьох сетах програв Артуру де Грефу.

Українець взяв перший сет з рахунком 7:5, але в другій партії програв 3:6. У вирішальному сеті суперник українця виграв з рахунком 6:2. Тенісисти провели на корті більше 2,5 годин.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 42 660 000

Ґрунт, одиночний розряд

Кваліфікація. Перше коло

Чоловіки

21 травня

Ілля Марченко - Артур де Греф 7:5, 3:6, 2:6

Раніше, в друге коло кваліфікації пройшов Сергій Стаховський, а Завацька та Калініна дізналися імена своїх суперниць.

Джерело - Чемпіон.

#Марченко, #Ролан Гаррос
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