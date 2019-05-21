Ілля Марченко програв на старті кваліфікаційного раунду Відкритого чемпіонату Франції.
Марченко в трьох сетах програв Артуру де Грефу.
Українець взяв перший сет з рахунком 7:5, але в другій партії програв 3:6. У вирішальному сеті суперник українця виграв з рахунком 6:2. Тенісисти провели на корті більше 2,5 годин.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд – € 42 660 000
Ґрунт, одиночний розряд
Кваліфікація. Перше коло
Чоловіки
21 травня
Ілля Марченко - Артур де Греф 7:5, 3:6, 2:6
Раніше, в друге коло кваліфікації пройшов Сергій Стаховський, а Завацька та Калініна дізналися імена своїх суперниць.
Джерело - Чемпіон.