Українська тенісистка Ангеліна Калініна стартувала з перемоги у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.
У матчі першого кола кваліфікаційного раунду українка обіграла в трьох сетах румунку Ірину Марію Бару.
У другому колі кваліфікації Калініна зіграє з дев'ятої сіяної Ганною Блінковою з Росії.
Roland Garros
Париж, Франція
Призовий фонд – € 42 660 000
Ґрунт, одиночний розряд
Кваліфікація. Перше коло
Жінки
21 травня
Ангеліна Калініна - Ірина Марія Бара 2:6, 7:6 (1), 6:2
Раніше перший раунд кваліфікації пройшов Стаховський, а Марченко програв.
Джерело - Чемпіон.