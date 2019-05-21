Українська тенісистка Ангеліна Калініна стартувала з перемоги у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.

У матчі першого кола кваліфікаційного раунду українка обіграла в трьох сетах румунку Ірину Марію Бару.

У другому колі кваліфікації Калініна зіграє з дев'ятої сіяної Ганною Блінковою з Росії.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 42 660 000

Ґрунт, одиночний розряд

Кваліфікація. Перше коло

Жінки

21 травня

Ангеліна Калініна - Ірина Марія Бара 2:6, 7:6 (1), 6:2

Раніше перший раунд кваліфікації пройшов Стаховський, а Марченко програв.

Джерело - Чемпіон.