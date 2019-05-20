Стаховський вийшов у другий раунд кваліфікації Ролан Гаррос

Сьогодні, 20 травня, стартувала кваліфікація третього в році турніру Великого шолома - Ролан Гаррос. У першому матчі відбору українець Сергій Стаховський на відмову пройшов австралійця Джеймса Дакворта. Суперник українця знявся в першому сеті за рахунку - 4:2 на користь Стаховського.

Тенісисти провели на корті 30 хвилин. За цей час Стаховський не зробив жодного ейси, реалізував 2 з 3 брейк-пойнтів і допустив 1 подвійну помилку. На рахунку Дакворта 1 подача навиліт, 1 виграний гейм на прийомі й 1 помилка при введенні м'яча в гру.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 42 660 000

Ґрунт, одиночний розряд

Кваліфікація. Перше коло

Чоловіки

20 травня

Сергій Стаховський - Джеймс Дакворт 4:2 (відмова)

У другому раунді кваліфікації Стаховський зіграє з переможцем пари Володимир Ігнатик (Білорусь) - Маттео Донаті (Італія).

Нагадаємо, Стаховський не вийшов до чвертьфіналу турніру у Кванджу.

Також, удар Стаховського в падінні найкращий момент квітня.

Джерело - Чемпіон.