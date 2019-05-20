Мій профіль
Марта Костюк виграла третій матч у Страсбурзі
Сьогодні 17:15 282
Рівно 10 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА
Сьогодні 16:15 333
Ястремська пробилася у друге коло на турнірі в Страсбурзі
Сьогодні 15:32 300
Збірна України U-20 вирушила до Польщі на чемпіонат світу
Сьогодні 15:30 313
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 12:39 2482
Шахтар переміг Зорю і став чемпіоном України
Вчора 19:04 1054 1
Вайлдер нокаутував Брізіла в першому раунді і зберіг пояс WBC
Вчора 09:22 1566
Манчестер Сіті із Зінченком виграв Кубок Англії
18.05.2019 21:29 2840
Манчестер Сіті - Вотфорд: факти перед фіналом Кубка Англії
18.05.2019 12:53 813
У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим - ультрас Волині
18.05.2019 12:45 3863 2
Навколо спорту
Блоги
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова Valeriy Ruchka
17.05.2019 15:10 863
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
17.05.2019 08:15 1134
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство Valeriy Ruchka
16.05.2019 22:31 616
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання Valeriy Ruchka
16.05.2019 19:35 888
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки Valeriy Ruchka
16.05.2019 18:16 1217
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:45 Футбол Під загрозою зриву опинився трансфер де Лігта в Барселону 168
17:31 Теніс Стаховський вийшов у другий раунд кваліфікації Ролан Гаррос 225
17:18 Блог Гвоздик під епічну музику промчав по дорозі на дитячому велосипеді 311
17:15 Теніс Марта Костюк виграла третій матч у Страсбурзі 282
16:50 Хокей Франція - Великобританія: онлайн матчу чемпіонату світу 374
16:31 Футбол Фонсека - найкращий тренер 29 туру УПЛ 344
16:15 Блог Рівно 10 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА 333
16:10 Футбол Хаві проведе останній матч у кар'єрі 747
15:50 Баскетбол Портленд - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 274
15:32 Теніс Ястремська пробилася у друге коло на турнірі в Страсбурзі 300
15:30 Футбол Збірна України U-20 вирушила до Польщі на чемпіонат світу 313
15:19 Футбол Ювентус - Аталанта 1:1. Огляд матчу 404
15:07 Футбол Визначили найкращого тренера туру в УПЛ 421
14:50 Футбол Кроос продовжив контракт з Реалом 635
14:29 Бокс Українець Богачук нокаутував Ернандеса і продовжив свою фантастичну серію 934
14:19 Блог Ребров порушив ПДР на своєму Aston Martin 516
14:14 Футбол Перші відбіркові матчі до Євро-2021 збірна України зіграє в Запоріжжі 432
14:10 Блог Баталії Першої ліги: як Порох Зеленському забивав 384
13:51 Футбол У Болівії арбітр помер під час матчу 382
13:32 Футбол Лунін подякував Леганесу за сезон 1064
13:10 Теніс Удар Світоліної потрапив в десятку найкращих на турнірі в Римі 544
12:47 Футбол Швед отримав чемпіонську медаль чемпіонату Шотландії 1043
12:39 Блог Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 2482
12:33 Баскетбол Російський ЦСКА став чемпіоном Євроліги 416
12:17 Футбол Мораеса визнали найкращим гравцем 29-го туру УПЛ 422

Стаховський вийшов у другий раунд кваліфікації Ролан Гаррос

Сьогодні 17:31 225 0
Стаховський вийшов у другий раунд кваліфікації Ролан Гаррос

Сьогодні, 20 травня, стартувала кваліфікація третього в році турніру Великого шолома - Ролан Гаррос. У першому матчі відбору українець Сергій Стаховський на відмову пройшов австралійця Джеймса Дакворта. Суперник українця знявся в першому сеті за рахунку - 4:2 на користь Стаховського.

Тенісисти провели на корті 30 хвилин. За цей час Стаховський не зробив жодного ейси, реалізував 2 з 3 брейк-пойнтів і допустив 1 подвійну помилку. На рахунку Дакворта 1 подача навиліт, 1 виграний гейм на прийомі й 1 помилка при введенні м'яча в гру.

Roland Garros

Париж, Франція

Призовий фонд – € 42 660 000

Ґрунт, одиночний розряд

Кваліфікація. Перше коло

Чоловіки

20 травня

Сергій Стаховський - Джеймс Дакворт 4:2 (відмова)

У другому раунді кваліфікації Стаховський зіграє з переможцем пари Володимир Ігнатик (Білорусь) - Маттео Донаті (Італія).

Нагадаємо, Стаховський не вийшов до чвертьфіналу турніру у Кванджу.

Також, удар Стаховського в падінні найкращий момент квітня.

Джерело - Чемпіон.

#Стаховський, #шолом, #кваліфікація
Коментарі ()