Завацька та Калініна дізналися імена своїх суперниць

Українські тенісистки Катаріна Завацька і Ангеліна Калініна дізналися своїх суперниць по першому раунду кваліфікації Ролан Гаррос.

Суперниця Завацької - бразильська тенісистка Беатріс Хаддад Майя, сіяна під 16 номером. У разі проходу в наступний раунд, там українка зустрінеться з переможницею пари Катерина Горгодзе (Грузія) - Чжу Хоуцун Лу (Китай).

Калініна проведе матч з румункою Іриною Марією Барой. Переможниця цієї пари вийде на найсильнішу в протистоянні Анна Блінкова (Росія) - Людмила Беншейх (Франція).

Поєдинки першого раунду кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції відбудуться 21 травня о 11:00 за київським часом.

Основна сітка Ролан Гаррос-2019 стартує 26 травня. Фінал турніру пройде 9 червня.

Нагадаємо,Костюк виграла третій матч у Страсбурзі.

Також, Ястремська пробилася у друге коло на цьому ж турнірі.

Джерело - Чемпіон.