Перша ракетка світу Наомі Осака знялася з ґрунтового турніру серії Premier 5 в Римі. Офіційна причина: травма правої руки.

Про це повідомляє WTA Insider.

Відзначимо, що сьогодні, 17 травня, японка повинна була зіграти чвертьфінальний поєдинок проти Кікі Бертенс з Нідерландів.

Таким чином, Бертенс у півфіналі зіграє проти Маркети Вондроушової або Джоанни Конти.

Осака збереже звання першої ракетки до Ролан Гарросу при будь-яких розкладах.

Нагадаємо, Світоліній потрібна операція.

Також, Цуренко вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі в Римі.

Джерело - sport.ua.