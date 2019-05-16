Цуренко вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі в Римі

Українська тенісистка Леся Цуренко виграла ще один матч парного розряду на ґрунтовому турнірі серії Premier 5 в Римі.
У поєдинку другого раунду українка в дуеті з Олександрою Саснович здолала четверту сіяну пару Елізе Мертенс (Бельгія) / Аріна Соболенко (Білорусь).
Internazionali BNL d'Italia - Premier 5
Рим, Італія
Ґрунт, парний розряд
Призовий фонд - $ 3,452,538
Другий раунд парного розряду
Леся Цуренко/Олександра Саснович - Елізе Мертенс/Аріна Соболенко - 6:3, 6:2
Нагадаємо, Цуренко програла у стартовому матчі одиночної сітки змагань.
Також, Лопатецька пересувається на інвалідному візку після операції.
Джерело - Чемпіон.