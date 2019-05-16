Цуренко вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі в Римі

Українська тенісистка Леся Цуренко виграла ще один матч парного розряду на ґрунтовому турнірі серії Premier 5 в Римі.

У поєдинку другого раунду українка в дуеті з Олександрою Саснович здолала четверту сіяну пару Елізе Мертенс (Бельгія) / Аріна Соболенко (Білорусь).

Internazionali BNL d'Italia - Premier 5

Рим, Італія

Ґрунт, парний розряд

Призовий фонд - $ 3,452,538

Другий раунд парного розряду

Леся Цуренко/Олександра Саснович - Елізе Мертенс/Аріна Соболенко - 6:3, 6:2

Нагадаємо, Цуренко програла у стартовому матчі одиночної сітки змагань.

Також, Лопатецька пересувається на інвалідному візку після операції.

Джерело - Чемпіон.