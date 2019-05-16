Світоліній потрібна операція

Травма коліна Еліни Світоліної яку спортсменка отримала на змаганні в Індіан-Веллсі дуже серйозна і рано чи пізно знадобиться операція.
Про це написав екс-спонсор тенісистки, відомий український бізнесмен Юрій Сапронов на своїй сторінці у Facebook.
Актуально: Сапронов: Мама Лопатецької женеться за грошима, жертвуючи здоров'ям дочки.
"В Індіан-Веллсі Еліна отримала травму коліна. Після цього програла перше коло Маямі, почала лікування. Я думав, що доведеться оперувати, травма серйозна. Обійшлося консервативним лікуванням, довелося знятися з двох турнірів.
Вісім тижнів без ігрової практики, і дві поразки в перших матчах в Мадриді і Римі. Втрачено впевненість, але гра з Азаренко в була вже непоганою. Команда поруч з нею дуже професійна. Тому сподіваємося і віримо", - написав Сапронов.
Нагадаємо, Світоліна оплатила операцію юної української тенісистки.
Джерело - xsport.ua.