Стаховський не вийшов до чвертьфіналу турніру в Кванджу

Перша ракетка України Сергій Стаховський поступився у третьому раунді турніру серії ATP Challenger у Кванджу, Південна Корея. Рахунок матчу проти представника Тайваню У Дунлінь - 4:6, 3:6.

Матч тривав 1 годину і 6 хвилин. За цей час українець 6 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні і виграв 1 гейм на прийомі. У свою чергу, Дунлінь зробив 4 ейси, зробив 2 подвійні помилки і реалізував 4 брейк-пойнта.

Gwangju Open Challenger - ATP Challenger Tour

Кванджу. Південна Корея

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 54,000

1/8 фіналу

16 травня

У Дунлінь — Сергій Стаховський 6:4, 6:3.

Нагадаємо, нещодавно Стаховський програв на турнірі в Пуссані у парному та одиночному розрядах.

Джерело - Чемпіон.