Стаховський поступився японцю на турнірі в Пусані

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг пробитися до третього кола одиночного турніру в південнокорейському Пусані.
У поєдинку другого раунду турніру Стаховський у двох сетах програв японцю Каіті Утіді — 6:7(8), 3:6.
Гравці провели на корті 1 годину 45 хвилин
Сергій Стаховський продовжить виступи у парних змаганнях разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом.
Актуально: Стаховський програв у фіналі парного турніру в Сеулі
Busan Open, ATP Challenger Tour
Пусан, Південна Корея
хард, одиночний розряд
Призовий фонд $162,480
Каіті Утіді - Сергій Стаховський 7(8):6, 6:3
Джерело - Чемпіон.