Стаховський поступився японцю на турнірі в Пусані

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг пробитися до третього кола одиночного турніру в південнокорейському Пусані.

У поєдинку другого раунду турніру Стаховський у двох сетах програв японцю Каіті Утіді — 6:7(8), 3:6.

Гравці провели на корті 1 годину 45 хвилин

Сергій Стаховський продовжить виступи у парних змаганнях разом з бельгійцем Рубеном Бемельмансом.

Актуально: Стаховський програв у фіналі парного турніру в Сеулі

Busan Open, ATP Challenger Tour

Пусан, Південна Корея

хард, одиночний розряд

Призовий фонд $162,480

Каіті Утіді - Сергій Стаховський 7(8):6, 6:3

Джерело - Чемпіон.