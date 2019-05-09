Стаховський програв у парному розряді і покинув турнір в Пусані

Український тенісист Сергій Стаховський у парі з бельгійцем Рубеном Бемельмансом не змогли подолати друге коло турніру в Пусані.

Суперниками україно-бельгійської пари стали швед Андре Горанссон і американець Хантер Різ. Зустріч тривала трохи більше як годину, Стаховський з партнером поступилися у двох сетах.

У попередньому раунді українець і бельгієць обіграли австралійців Люка Севілла і Ніка Перселла, яким до цього поступилися у фіналі турніру в Сеулі.

Раніше Стаховський вилетів в першому ж матчі одиночного розряду на турнірі в Пусані, програвши японцю Каічі Учіді.

Busan Open - ATP Challenger Tour

Пусан, Південна Корея

Хард, парний розряд

Призовий фонд $ 162,480

Перший раунд

9 травня

Сергій Стаховський (Україна) / Рубен Бемельманс (Бельгія) - Андре Горанссон (Швеція) / Хантер Різ (США) 0:2 (3:6, 4:6)

Раніше повідомлялося, Козлова сенсаційно здолала Плішкову у другому колі турніру. На попередній стадії Плішкова вибила Даяну Ястремську.

Джерело - Чемпіон.