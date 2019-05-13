Марченко програв у стартовому матчі на турнірі в Узбекистані

Український тенісист Ілля Марченко програв у першому колі Челленджера в Узбекистані.
Поєдинок тривав 1 годину та 6 хвилин. На початку матчу Марченко вийшов вперед з брейком (2-0), після чого до кінця гри виграв лише два гейми. Оліво у свій актив записав 5 брейків.
Для тенісистів це був перший очний поєдинок.
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Samarkand Challenger - ATP Challenger Tour
Самарканд, Узбекистан
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 54,160
Перше коло
Ренцо Оліво — Ілля Марченко 6:2, 6:2
Нагадаємо, Світоліна і Цуренко втримують позиції, Козлова у ТОП-70.
Джерело - Чемпіон.