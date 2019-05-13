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Марченко програв у стартовому матчі на турнірі в Узбекистані

Сьогодні 15:33 361 0
Українець поступився у першому колі змагань
Марченко програв у стартовому матчі на турнірі в Узбекистані

Український тенісист Ілля Марченко програв у першому колі Челленджера в Узбекистані.

Поєдинок тривав 1 годину та 6 хвилин. На початку матчу Марченко вийшов вперед з брейком (2-0), після чого до кінця гри виграв лише два гейми. Оліво у свій актив записав 5 брейків.

Для тенісистів це був перший очний поєдинок.

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Samarkand Challenger - ATP Challenger Tour

Самарканд, Узбекистан

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 54,160

Перше коло

Ренцо Оліво — Ілля Марченко 6:2, 6:2

Нагадаємо, Світоліна і Цуренко втримують позиції, Козлова у ТОП-70.

Джерело - Чемпіон.

#Марченко, #ATP, #Оліво
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