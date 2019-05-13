Цуренко без бою програла Путінцевій

Друга ракетка України Леся Цуренко у першому колі турніру в Римі протистояла представниці Казахстану Юлії Путінцевій.
Спортсменки провели на корті 1 годину 21 хвилину, а матч завершився перемогою Путінцевої 6:4, 6:2.
Це другий поспіль турнір, в якому Цуренко вибуває після першого кола.
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Internazionali BNL d’Italia - Premier 5
Рим, Італія
Ґрунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $3,452,538
Перше коло
Юлія Путінцева — Леся Цуренко 6:4, 6:2
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Джерело - Чемпіон.