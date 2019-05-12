Заступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов підбив підсумки декларування стану і сплати податків українськими зірками.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Бамбізова, в число недобросовісних платників потрапили спортсмени: боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик, тенісистка Еліна Світоліна і інші.
Бамбізов заявив те, що українські зірки "часто забувають про доходи, отримані за кордоном".
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Нагадаємо, Ломаченко отримає рекордний гонорар за бій проти Кемпбелла.
Джерело - Чемпіон.