До списку потрапили Еліна Світоліна, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Заступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов підбив підсумки декларування стану і сплати податків українськими зірками.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Бамбізова, в число недобросовісних платників потрапили спортсмени: боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик, тенісистка Еліна Світоліна і інші.

Бамбізов заявив те, що українські зірки "часто забувають про доходи, отримані за кордоном".

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Нагадаємо, Ломаченко отримає рекордний гонорар за бій проти Кемпбелла.

Джерело - Чемпіон.