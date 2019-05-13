Друга ракетка України Леся Цуренко стартує на турнірі серії Premier 5 - Internazionali BNL d’Italia.
Її першою суперницею стане представниця Казахстану Юлія Путінцева. Матч розпочнеться о 12:00 за Києвом.
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Гру можна буде переглянути й на нашому сайті.
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Варто зазначити, що спортсменки зустрічалися чотири рази і поки рахунок в очних зустрічах рівний - 2:2.
Нагадаємо, сестри Кіченок та Леся Цуренко зустрілися з Модричем.
Джерело - Чемпіон.