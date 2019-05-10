Ломаченко отримає рекордний гонорар за бій проти Кемпбелла

Це буде рекордний гонорар для українця в його професійній боксерській кар'єрі.

Чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) за бій проти британця Люка Кемпбелла може заробити гонорар в розмірі 3 мільйонів доларів.

За про це повідомляє Sport Arena.

Боксерський вечір планується організувати в Великобританії в серпні, як місце проведення зараз розглядаються Лондон і рідний для Кемпбелла Галл.

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Організатором івенту стане промоутер Люка Кемпбелла Едді Гірн, який також є промоутером Олександра Усика. Його компанія Matchroom Boxing знаходиться в стадії переговорів з компанією Top Rank, яка представляє інтереси Ломаченка.

Однією зі складностей в діалозі між компаніями є позиція промоутера Ломаченко Боба Арума, що цей бій в США повинен транслюватися на телеканалі ESPN або платформі ESPN +, які з 2018 року є основними телепартнерами Top Rank. Matchroom Boxing же пов'язаний партнерством з платформою DAZN.

Очікується, що Василь підпише контракт на бій до кінця травня - після того, як Matchroom Boxing і Top Rank узгодять всі умови організації івенту між собою.

Нагадаємо, Ломаченко - беззаперечний фаворит у бою проти Кемпбелла.

Джерело - sportarena.com.