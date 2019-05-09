Федерер переграв хлопця Світоліної і здобув ювілейну перемогу

Третя ракетка світу святкує перемогу

Третя ракетка світу Роджер Федерер здобув 1200-у перемогу в кар'єрі.

Про це повідомляє прес-служба АТР.

У третьому колі турніру серії АТР 1000 в Мадриді Федерер у трьох сетах обіграв француза Гаеля Монфіса і таким чином досягнув позначки 1200 перемог за кар'єру, що стало другим найкращим показником в історії.

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Рекордом за кількістю виграних матчів володіє американець Джиммі Коннорс, який за свою кар'єру здобув 1274 перемоги. Трійку кращих за цим показником замикає іспанець Рафаель Надаль, в активі якого 963 виграних матчі.

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Своєю перемогою в Мадриді Федерер поліпшив ще два статистичних показників. Швейцарець вигравав усі матчі, в яких брав сет з рахунком 6:0. Тепер статистика таких зустрічей становить 87-0. Це також 30-й переможний матч третьої ракетки світу, коли з рахунком 6:0 він вигравав саме перший сет.

Нагадаємо, Світоліна і Монфіс запалили в еротичному танці.

Джерело - Чемпіон.