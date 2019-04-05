Українська тенісистка Еліна Світоліна разом зі своїм хлопцем Гаелем Монфісом вирішила покататися на гойдалках.
Дівчина вже почала розгойдуватися, коли поруч з нею вирішив сісти француз. У підсумку, Світоліна його протаранила і залилася сміхом.
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Нагадаємо, що Світоліна і Монфіс запалили в еротичному танці.
Раніше Світоліна опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA.
Джерело - Чемпіон.
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