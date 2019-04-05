Українська тенісистка Еліна Світоліна разом зі своїм хлопцем Гаелем Монфісом вирішила покататися на гойдалках.

Дівчина вже почала розгойдуватися, коли поруч з нею вирішив сісти француз. У підсумку, Світоліна його протаранила і залилася сміхом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Back to childhood 🧒🏾👧🏼🎈🧩🧩 Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life) 3 Апр 2019 в 8:55 PDT

Нагадаємо, що Світоліна і Монфіс запалили в еротичному танці.

Раніше Світоліна опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua