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Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
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Лопатецкая знялася з турніру через травму

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Українка завершила боротьбу на змаганнях в Італії
Лопатецкая знялася з турніру через травму

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька достроково завершила боротьбу на турнірі ITF в Італії.

16-річна українка повинна була зустрітися із другою ракеткою змагань Кеті Суон з Великої Британії. Лопатецькій довелося відмовитися від участі у матчі через пошкодження меніска.

  АктуальноСвітоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції, Лопатецька — оновила особистий рекорд 

Наступного тижня Дар'я заявлена ​​у кваліфікацію турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 100,000 в Трнаві, а потім в основну сітку 25-тисячника в Єрусалимі, який відбудеться 20-26 травня.

Також нагадаємо, що харків'янка планує виступити на юніорському Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.

#Лопатецька, #ITF
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