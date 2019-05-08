Три українки виступлять на юніорському Ролан Гаррос

На юніорський Ролан Гаррос попередньо заявлені три представниці України: Дар'я Лопатецька, Дар'я Снігур та Любов Костенко.

Про це повідомляє офіційний Twitter турніру.

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Серед них навище в рейтингу WTA знаходиться Лопатецька - 231-е місце.

Що стосується чоловічого юніорського турніру, то Україну представлятимуть Ілля Белобородько і Ерік Ваншельбойм.

Турнір відбудеться з 2-го по 8-е червня.

Нагадаємо, Козлова сенсаційно здолала Плішкову та пробилася до третього кола на турнірі в Мадриді.

Джерело - Чемпіон.