Три українки виступлять на юніорському Ролан Гаррос

На юніорський Ролан Гаррос попередньо заявлені три представниці України: Дар'я Лопатецька, Дар'я Снігур та Любов Костенко.
Про це повідомляє офіційний Twitter турніру.
Актуально: Світоліна, Цуренко та Ястремська зіграють на турнірі в Бірмінгемі.
Серед них навище в рейтингу WTA знаходиться Лопатецька - 231-е місце.
Що стосується чоловічого юніорського турніру, то Україну представлятимуть Ілля Белобородько і Ерік Ваншельбойм.
Турнір відбудеться з 2-го по 8-е червня.
Нагадаємо, Козлова сенсаційно здолала Плішкову та пробилася до третього кола на турнірі в Мадриді.
Джерело - Чемпіон.